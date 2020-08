DeLa:” Osimhen? Diamogli tempo”

Il presidente DeLa ai microfoni della radio ufficiale del Napoli a domande sull’acquisto del Napoli più costoso,il nigeriano Osimhen, ecco cosa ha detto:

Osimhen ha già segnato? E’ stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano che è fatto molto di tattica, bisogna dargli tempo e spazio. Essendo molto giovane, avendolo preso per i prossimi sei anni, me lo devo coccolare. Prego i tifosi di supportarlo invece di sopportarlo, con il loro supporto arriverà l’aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno.