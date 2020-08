DeLa:” Non ho capito ancora Ceferin per chi lavora!”

DeLa in conferenza stampa ritorna sul problema stadi chiusi e dice a tal riguardo forse dimenticando che il problema Covid è serio ma molto serio.

Presidente, cosa si aspetta dall’anno prossimo?

“Dipende se mi lasciano lavorare, se lasciano lavorare Gattuso. Se iniziamo con stadi chiusi e di nuovo ogni 3 giorni… in nome di cosa poi? Sembriamo affittati per una commedia, ma chi la scrive, Ceferin dell’Uefa? Lavoriamo per lui? Lui dovrebbe lavorare per noi… non ha capito che bisogna rispettare i tifosi, senza di loro non organizzerebbe proprio nulla. In primis dei campionati nazionali, tutto il resto viene dopo!”.

Presidente, il campionato può cambiare format?

“Io sono un visionario, devo prevedere il futuro, sul cambio del format è un problema della Federcalcio, dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare, ma non bisogna accogliere le novità come un male, molto spesso aggiustano il tiro di quello che da tempo era sbagliato. il campionato è in una forma per me talmente vecchia e superata che ben vengano novità