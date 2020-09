DeLa:” Mi sono rotto le p…e di Radio Kiss Kiss!”

DeLa polemizza in maniera cruenta con la radio ufficiale del calcio Napoli probabilmente ora ex.Ecco cosa ha detto in diretta radiofonica:

La polemica con la radio ufficiale. “Il tuo editore non vuole far diventare la radio una radio nazionale. Questo è un calcio di disistima in bocca ai napoletani. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e il tuo editore si ostina a fare una radio che non vuole emergere. Io dico basta! Con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. Questa è l’ultima mia intervista su Radio Kiss Kiss. Mi sono rotto le palle”.