DeLa:” Mi sento avvilito pensando alla prossima stagione!”

Prossima stagione?

In questo momento sono avvilito, non stuzzicato, si pensa solo a fare un assist a Ceferin, come se lui fosse il finanziatore di tutti i movimenti calcistici europei. Sono sorpreso da tutte le leghe, bisognerebbe che siano più unite tra di loro, riunirsi e stabilire dei patti comuni, come per esempio i calendari. Non possiamo dire apriamo per fare un assist a Ceferin visto che ci sono i campionati europei, il tifoso è per i campionati nazionali. Se tieni gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italiano, stai offendendo 38 milioni di tifosi che al voto potrebbero anche sfanculrvi, attenzione a fare stronzate.