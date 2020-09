DeLa:” La stagione? Navighiamo a vista”

Il presidente del Napoli ha risposto a domande sul calendario ma soprattutto sul momento del calcio durante la pandemia da Covid 19. Ecco le sue parole.

Ancora ADL chiamato in causa sulla stagione: “La stagione? Navighiamo a vista, nessuno dice mai niente e si fanno imporre le cose dall’Uefa. Si calendarizzano gli europei e quindi noi dobbiamo giocare tante partite rischiando crociati, menischi, mettendo a rischio le nostre società. Al tifoso importa della nazionale marginalmente, così come le coppe euroope che riguardano solo alcune squadre e non tutte. Si offendono anche i tifosi sul campionato”