DeLa:” La coppa Italia? Il passaporto per l’Europa!”

Il presidente del Napoli DeLa ha rilasciato un’intervista ad una tv locale Video Città News. In questo stralcio d’intervista il patron azzurro ha spiegato l’importanza della vittoria in Coppa Italia ottenuta battendo la Juve dell’ex allenatore del Napoli Sarri, Ecco le sue parole:



Coppa Italia?

Questa Coppa, è la terza che vinciamo noi della nuova generazione del Napoli, in tutto sono cinque, è un giusto compenso per un recupero di stagione che era partita molto male, e soprattutto il passaporto per tornare in Europa”.