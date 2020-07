DeLa già pensa ad un nuovo attaccante

Se salta Victor Osimhen, il Napoli sarà pronto a tuffarsi su Luca Jovic, attaccante del Real Madrid. Aurelio De Laurentiis, come appreso da Calciomercato.it ha subito approfittato della visita di Fali Ramadani a Napoli per parlare del calciatore. Si legge testualmente: “Il patron azzurro ha chiesto 48/72 ore a Ramadani: se entro martedì/mercoledì non arriverà il sì di Osimhen, allora il Napoli si lancerà sulla punta del Real. Pronta un’offerta da 40 milioni, un contratto che rispecchi l’attuale, soprattutto c’è la voglia di Gattuso di abbracciare Jovic e di spiegargli appena possibile il progetto Napoli”. Sul calciatore c’è da tempo anche il Milan.