DeLa” Gattuso li ha sfondati!”

Un raggiante presidente ha risposto alle domande della radio ufficiali del calcio Napoli. Ecco come ha visto l’allenamento del Napoli.:”

Primo allenamento?

Io sono cosi felice, sono arrivato che l’allenamento fosse finito, era cominciato da un’ora e un quarto, invece ho visto che li ha sfondati, piegati fino a scoppiare. Devo dire grazie a Gattuso, qui non si fanno sconti a nessuno, per essere del Napoli ed esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto, non bisogna essere semi a riposo come è successo nel recente passato.