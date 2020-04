DeLa:” Felice per la maglia di ” Ciro” Mertens

“Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica ‘je sto vicino a te’ organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara – ha scritto De Laurentiis su Twitter – maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”. La maglia di Mertens è quella che ha raggiunto la quotazione più alta, dopo quella di Diego Maradona messa all’asta da Ciro Ferrara che l’aveva avuta dall’asso dopo Italia-Argentina del 10 giugno 1987, la prima gara di Ferrara in nazionale: la maglia di Maradona è stata venduta a 55mila euro ad Andrea Cattoli, procuratore di Giovinco. Cattoli ha battuto Alessandro Florenzi e Paulo Dybala. L’asta si è chiusa definitivamente oggi e ha visto anche aggiudicare una maglia autografata messa all’asta da Ciro Immobile, venduta a 4.100 euro, una di Lorenzo Insigne, aggiudicata a 2.400 euro, e una di Lavezzi, che ha raggiunto 2.500 euro ed è stata comprata da Dybala. In totale l’asta ha raccolto la somma di 100.300 euro.