DeLa :” “Ecco quando decidiamo sulla nuova serie A”

Il patron azzurro è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro ” Interrompo dal San Paolo” In questo stralcio il presidente del Napoli riporta le ultime decisione della lega.

“I nove scudetti di fila della Juve spingono a una riflessione ma la proposta dell’eventuale variazione del format da parte della Federazione riguarderebbe un altro aspetto: i tempi della stagione 2020-2021 sarebbero molto compressi se le partite dovessero cominciare in ottobre e non in settembre. Non c’è una data di inizio della serie A perché alcuni presidenti – De Laurentiis in testa – si oppongono al 12 settembre dato che i loro club potrebbero finire la stagione a metà agosto e dovrebbero avere tempo a disposizione per far svolgere un’adeguata preparazione. È spuntata l’ipotesi di suddividere la serie A in gironi con playoff e playout per assegnare lo scudetto e i posti nelle coppe e stabilire le retrocessioni. I venti club potrebbero discuterne domani a Milano a margine dell’assemblea di Lega (si parlerà dei vari piani per la cessione o la gestione dei diritti televisivi a partire dalla stagione 2021-2022: il progetto di De Laurentiis punta sul secondo modello) e poi martedì 4 agosto è attesa una decisione su date e format del campionato nel corso del consiglio federale a Roma. L’annunciata riforma dei campionati – insostenibile il peso di 100 squadre professionistiche dalla A alla C – sarà presa in esame dopo le elezioni federali, in programma nella prossima primavera.