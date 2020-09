DeLa:” Ecco come immagino il Napoli di Gattuso!”

De Laurentiis parla anche del suo allenatore, che con l’acquisto di Osimhen dovrà trovare il modo di far coesistere il giovane attaccante nigeriano con Dries Mertens: “Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizione”.