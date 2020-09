DeLa:” E’ stato un ritiro pieno di eccellenze”

Ha inizio la conferenza di chiusura del Napoli calcio Ospiti sono il presidente del Napoli DeLa , il direttore generale Giuntoli, il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila avvocato Caruso e il presidente della regione Abruzzo. Le maglie del Napoli vengono consegnate a Sindaco e governatore.

Presidente, come definirebbe questo ritiro?

“E’ difficile, abbiamo trovato varie eccellenze, ci sono cambiamenti, il mercato in parallelo, si è molto compressi e grazie a Marsilio e Caruso il nostro tecnico ha trovato questo posto sensazionale. Ringrazio anche le forze dell’ordine per aver gestito il distanziamento, poi ringrazio Marsilio perché stasera la nazionale gioca a porte chiuse mentre noi qui per primi giochiamo a porte semi-chiuse. Voi sapete come la penso, mi piacerebbe dire il Napoli non scende in campo, mentre gli altri non dicono niente e ce l’ho con l’Uefa, mi auguro che quando rientrino i nostri giocatori non siano positivi altrimenti saranno guai storici perché nessuno mai ha detto qualcosa, ma io dirò moltissimo, ma con gli avvocati”.