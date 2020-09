DeLa e Giuntoli:” Il 4-2-3-1? Un’alternativa di Gattuso!”

DeLa e Giuntoli rispondo alla conferenza di chiusura del ritiro del Napoli sul modulo che Gattuso vuole sperimentare. Ecco le loro parole.

Ha perplessità sul 4-2-3-1? “E’ allo studio, insieme al 4-3-3, deve valutarlo, non ha avuto il tempo, un mese o più di ritiro come negli altri anni ed è difficile optare per uno o l’altro, poi il bravo allenatore modifica anche in corsa in base anche al risultato o all’avversario“. Il ds Giuntoli interviene nella questione: “La volontà del mister è di avere un altro modulo per essere imprevedibile, la differenza è che 4-3-3 è più di palleggio, nel 4-2-3-1 più verticalità e verranno usati in base alla situazione”.

Presidente, ha parlato anche di moduli, il 4-2-3-1, come ha visto Gattuso lavorare qui nel suo primo ritiro azzurro? “A Gattuso e la squadra va 10 e lode, i primi 5 giorni sono stati intensi, sono riusciti pure a fare due partitelle nonostante lo sforzo ed il breve stop. Poi sono partiti 13 nazionali, voglio ridere se quando tornano qualcuno ha il Covid… se Gattuso avesse avuto tutti qui credo che il 19 non ce ne sarebbe stato per nessuno, contro chiunque”