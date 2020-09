DeLa:” E’ andata bene?”Mi sembra di sì!

Ha inizio l’ennesima conferenza da Castel di Sangro. Ospiti illustri che sono:Aurelio De Laurentiis, il cuoco Niko Romito, Franco Pepe, artigiano pizzaiolo titolare della Pizzeria “Pepe in grani di Caiazzo”, Marcello Zaccagnini, vignaiolo d’Abruzzo, Raffaele Cavallo di Slow Food Italia e Raffaella Accardo, direttore vendite Italia della cantina Farnese Srl.

Prima domanda al patron azzurro , naturalmente sul calendario.

E’ andata bene?

“Mi sembra di sì, hanno eliminato delle problematiche del passato che ci vedevano sempre a discutere tra noi in Lega, non abbiamo ancora le squadre che affronteremo in Europa. Non si può ancora decifrare, ma hanno applicato principi logica, ma in Italia si impiegano 20 anni per ottenere qualcosa che sia razionale. E’ un mondo di sordi il nostro…”.