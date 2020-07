DeLa:” Dobbiamo capire cosa fare da grandi!”

Ecco alcune dichiarazioni di DeLa. Argomento diritti tv

Questione tv? Pur sembrando caotici e disuniti, la Serie A ha dimostrato di essere un punto d’interesse per fondi. Ora dobbiamo capire se continuare a far guadagnare gli altri o siamo imprenditori per rafforzare i nostri club e quindi fare stadi, comprare bravi calciatori e accontentare i tifosi. Altrimenti sembra che abbiamo abbracciato questo sport, un’industria importantissima, per far contenti i terzi e non noi.