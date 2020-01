DeLa chiede una cifra per un suo giocatore all’Olympiakos!

L’Olympiakos ha avuto contatti con il Napoli per Amin Younes, individuato per sostituire Podence ceduto al Wolverhampton. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come al momento il prezzo richiesto dal Napoli (15 milioni) è considerato alto, la trattativa tra i club è viva. L’esterno offensivo tedesco ha rifiutato finora le proposte in prestito di Sampdoria, Torino e Parma.