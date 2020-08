DeLa:” C’è molta ignoranza!”

Alla conferenza sulla nutrizione ha preso la parola il presidente DeLa

“C’è molta ignoranza, si compra ciò che costa di meno ma stabiliamo infiammazione dentro di noi che ci provocano cancro, diabete alimentare, impotenza sessuale e quindi l’infelicità quotidiana. Questo convegno magari può dare indicazioni, speranza, in termini di benessere. Si parla di nutrizionisti, ma noi siamo i migliori nutrizionisti, possiamo capire cosa digeriamo meglio e cosa no, senza buttarci sul cibo come la panacea di tutti i problemi”.