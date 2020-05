DeLa:” Bravi ragazzi!

“Bravi ragazzi”, o qualcosa del genere. Complimenti, e non potrebbe essere altrimenti. Aurelio De Laurentiis plaude la sua squadra per il comportamento ineccepibile avuto da ogni singolo azzurro nel corso di questo periodo di lockdown. I ragazzi si sono allenati bene anche da casa, ma soprattutto sono rimasti in Italia, senza tornare in patria come tanti altri stranieri di Serie A. Un aspetto che al presidente è piaciuto molto.