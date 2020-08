DeLa:” Aspetto che parli Gravina su questi argomenti “

Anche nella conferenza stampa di Castel di Sangro il presidente del Napoli si dilunga sulle questioni economiche del calcio italiano. Ecco le sue parole in merito

Presidente, sui debiti del calcio italiano di cui parlava, non è arrivato un punto di non ritorno per il calcio? “Sì, perciò aspetto Gravina che è l’unico che ha parlato del cambio di format, ci spiegherà come intende cambiarli per renderli più appetibili ai tifosi di campo e quelli virtuali, in tv ci sono alcune partite che non vede nessuno e già lo sappiamo”.

Presidente, per Trasfermarkt 330mln investiti dall’anno scorso e 100 incassati dall’anno scorso. Ora che mercato sarà? “Per ora è di attesa, ma io la vedo diversamente: ho ottenuto solo una settimana in più, per me si doveva partire ad ottobre, invece i miei colleghi non erano d’accordo ma non sappiamo neanche cosa accadrà col Covid, i focoloia, non ci ha capito niente nessuno, neanche il comitato tecnico-scientifico anche se sono onesti professionisti, altri paesi sono in condizioni disperate ed il governo non riesce a fermare i viaggi all’estero e si sono riempite le discoteche ed il focoloio è la costa smeralda. Io non mi sono mosso da Capri in due mesi! Poi aspetto Gravina tra qualche giorno e vediamo che idee ha a proposito, il calcio è un’industria che va tutelata”