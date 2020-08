DeLa ai banchieri dico:” Coraggio!”

DeLa alla conferenza su impresa e gestione.

A Castagna dico che il coraggio devono averlo anche i banchieri, per non essere dei bancari. Io ho sempre immaginato cosa voleva il pubblico, di 400 film ringraziando il cielo non ne ho sbagliato uno. Di 20 società, la mia è l’unica non indebitata, anzi ha una riserva di liquidità notevole, in un contesto comunque difficile perché se lavori in modo corretto porti a casa i risultati. In primis più che ricostruire, bisogna rifondare, a partire dall’unione del territorio, parlare di Italia e non di regioni. Perché il sud deve sempre sentirsi inferiore a Milano, la nuova capitale d’Europa, l’abbiamo visto come lo è stata! “Lei avrebbe il coraggio di diventare un banchiere che fa impresa con gli imprenditori? Pensando anche al futuro, col governo che apre cantieri, crea posti di lavoro, scuole, difesa dei mestieri che vanno tramandati. Oggi fare il contadino, con le nuove tecnologie, è un fatto intellettuale, non più dell’aratro da spingere con fatica, ma i figli dei contadini per volontà dei genitori non sono più per la specializzazione e vogliono l’Università che quasi non esistono, noi siamo indietro secoli sulle università Usa. L’Europa non s’è mai costituita, l’Inghilterra sempre lì da sola, senza uniformare la moneta,la lingua inglese per tutti, tenendo poi l’italiano come ricchezza”.

20.00 – Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM: “Saluto i miei amici sul palco, anche clienti, col presidente invece non è facile fare business”. ADL: “Io sono da una vita Unicreditiano (ride, ndr)”, Castagna: “Mi fa piacere esserci, c’ero anche a Dimaro, anche per augurare un buon inizio alla nostra squadra del cuore. E’ una fase delicata, si diceva ne riparliamo a settembre, è arrivato e abbiamo ancora tanti interrogativi. Io ho un panorama di tanti imprenditori che sono ripartiti, giugno e luglio sono stati mesi quasi normali, come gennaio, questo passo falso di agosto potrebbe compromettere la ripartenza di settembre, e stavolta tante colpe le banche non le hanno, ci sono stati tanti finanziamenti, poi i grandi gruppi hanno rapporti con le banche e possono sopportare un po’ di indebitamento aggiuntivo, i piccoli hanno più difficoltà nella ripartenza. Ai 3 imprenditori presenti, al di là del presidente, sono leader ed innovativi nei loro settori”.

