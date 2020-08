DeLa a Kiss Kiss:” “Forza Napoli e grazie al sindaco”

Prime parole di Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli si è trovato oggi per il primo giorno. Il patron azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli proprio dall’Abruzzo: “Forza Napoli, un grazie soprattutto al sindaco Angelo Caruso, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che vedremo sicuramente domani. Domani alle 15 ci sarà la presentazione ufficiale. Mi hanno lasciato senza parole, non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane, anche alpine, questo è un posto dove si può veramente preparare bene una stagione calcistica, le strutture sono straordinarie, abbiamo trovato un manto erboso perfetto, palazzetto trasformato in maniera strepitosa. Abbiamo montato 3-4 negozi del Napoli dove dal 27 presenteremo le prime le prime nuove maglie. Io vi ho seguito per le vostre lamentele, a parte che se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli, è giusto che vi lamentiate. Dal punto di vista estetico, dispiace doverlo far notare, su questi colori che abbiamo scelto insieme ai designer di Kappa molti mesi fa, abbiamo stabilito che il colore rosso, non per fare assist alla Lete, era quello che sarebbe risaltato di più, creando una corretta contaminazione di colori insieme al bianco di Msc e quello che c’era nel retromaglia riguardo al caffè Kimbo.