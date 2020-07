De Zerbi:” Siamo stati poco convinti!”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: “Non ho tanto da rimproverare, abbiamo fatto bene nel primo e nel secondo tempo. L’-10 di Hysaj è arrivato da una situazione rivedibile. Devo chiedere un po’ più di convinzione, anche per vederci uscire con i tre punti, possiamo fare qualcosa in più. E’ una squadra giovane, abbiamo tanti infortunati, però chi c’era in campo oggi è forte, si poteva mettere più convinzione.

Il Napoli è forte, gioca e pressa, ma anche noi abbiamo rubato palla nella loro metà campo. Loro sono venuti alti a prenderci e noi uguale, qualche volta abbiamo sbagliato ma fa parte del film della partita.

Io parlo di convinzione non perchè perdiamo o vinciamo, il problema è che sono troppo innamorato dei miei giocatori e li reputo più bravi dell’opinione pubblica ma non penso di sbagliarmi, se chiedo qualcosa in più è perchè sono convinto che possano darlo.

Se veniamo a Napoli e giochiamo contro il Napoli non possiamo prendere il primo gol di Hysaj in quel modo lì. La convinzione è anche nel passaggio nel trovare la soluzione determinante. Convinzione è anche quando dobbiamo determinare, possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più in questo senso.