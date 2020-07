De Zerbi:” Ringhio è furbo e vi spiego il motivo”

Noi come il Barcellona? Rino ha tirato fuori questa cosa del Barcellona per caricare la squadra, ha fatto il furbo, ma noi non cerchiamo di imitare nessuno. Sappiamo la nostra dimensione e dove possiamo arrivare, è chiaro che siamo ambiziosi e vogliamo cercare di fare sempre di più. Io corteggiato? Non è un problema, adesso dobbiamo finire il campionato, ho firmato un rinnovo e se non ci saranno grandi capovolgimenti sarà un piacere ripartire da questa squadra, mantenendo i big e iniziare il prossimo campionato come stiamo finendo questo”.