De Zerbi:” Con il Napoli dovevamo vincere 3-0 nei primi 45′”

Dopo la grande vittoria sulla Roma, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha ricordato più volte anche la sfida col Napoli, persa dopo un grande primo tempo. Di seguito alcuni tralci:

E’ la sua notte nero-verde più bella?

“Serata bellissima che ci gratifica tutti. Ci dà un po’ di rammarico per quello che poteva essere fatto un po’ prima perché potevamo andare sul 3-0 anche col Napoli, però spero che venga preso come una svolta mentale, preparando la SPAL con l’ossessione di una grande partita, con il sangue agli occhi. Sarà uno scontro diretto in uno stadio importante, caldo, dobbiamo riallenarci subito per andare a fare una grande gara”.

