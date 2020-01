De Rossi:” Non gioco più…..”

Daniele De Rossi si ritira dal calcio giocato. Secondo quanto riporta Sky, l’ex centrocampista della Roma ha deciso di smettere nonostante il contratto in scadenza con il Boca Juniors nel prossimo giugno. Nelle scorse settimane, con il cambio di presidente del club argentino, era stato messo in dubbio il futuro a Buenos Aires del campione del mondo 2006, funestato dagli infortuni nell’ultimo anno e mezzo.

Ora la conferma: l’ex giallorosso ha lasciato con la propria auto il centro d’allenamento di Ezeiza, e nelle prossime ore il nuovo presidente del Boca Jorge Ameal spiegherà in conferenza stampa i motivi dell’addio e i progetti futuri.

La scelta è per ora dettata da “motivi personali” non meglio specificati. Da capire se De Rossi tornerà a Roma in veste di dirigente, o se tenterà un percorso da allenatore nelle giovanili giallorosse.