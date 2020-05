De Nicola lancia l’allarme: “Ripartire? C’è un forte rischio infortuni, ecco cosa serve”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Fuorigioco, tramissione in onda su Canale 8:

“All’inizio gli atleti non saranno quelli di prima, se non stai attento puoi avere molti infortuni di tipo muscolo tendineo, più che traumatici. Bisogna stare attenti alla ripresa che deve essere cauta. Per ridiventare atleta devi ripartire in modo graduale. Se il primo giorno fai 15′ di allenamento, il secondo 16′ e poi 17′ e così via. Bisognerà fare programmi di lavoro personalizzati”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube