De Maggio:” Petagna al Napoli? La Spal dice no”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla situazione del mercato in casa Napoli e la possibile trattativa per portare Andrea Petagna (24) in azzurro: “La Spal ha detto ‘no’ per Petagna, al momento il mercato del Napoli è da considerarsi chiuso. La Spal non cede il calciatore e non dovrebbe cambiare nulla nelle prossime ore”.