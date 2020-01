De Maggio: “Il Napoli sta per chiudere altri due colpi. Su Petagna e Rodriguez…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, facendo il punto sulle trattative di mercato del Napoli:

“Ore calde per il mercato. Si attende l’ufficialità di Politano e nel frattempo il Napoli rilancia per Petagna. Dopo il ‘no’ secco della SPAL, Giuntoli ha rilanciato e chiede del giocatore per giugno, lasciando il giocatore in prestito a Ferrara.

Il Napoli è intenzionato a chiudere per Kumbulla ed Amrabat.

Ricardo Rodriguez e Petagna potrebbero essere i prossimi acquisti del Napoli. Rodriguez potrebbe arrivare entro venerdì con la formula del prestito con diritto di riscatto e questa operazione aprirebbe alla cessione di Ghoulam”.

