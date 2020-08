De Maggio:” DeLa e Gattuso,pieno accordo sul mercato”

Ieri abbiamo raccontato il summit a Capri tra il presidente Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. Come raccontato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si sono gettate le basi per la prossima stagione, con al centro il mercato azzurro: ci sarebbe, in fatti, un tesoretto da 165 mln, che arriverà dalle cessioni di Koulibaly per 100 mln, 30 mln per Allan e 35 mln orientativi per Milik. Nel mirino del club partenopeo – riporta De Maggio – ci sarebbero Jeremie Boga (23), Sergio Reguilón (23) e Gabriel Magalhães (22).