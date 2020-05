De Luca:”Lasciamo perdere poesie e veniamo alla prosa”

De Luca a Mezzor’ora in ha risposta alle domande dell’Annunziato Ecco come risponde in questo stralcio alla domanda sull’elogio del giornale francese Le Parisien a De Luca

Lei è stato incoronato il nuovo re d’Italia dalle Parisien, lo sa? Come mai ha avuto tanto successo?

“de . La prosa nostra è questa . La Regione Campania ha dato prova di efficienza e grande prova amministrativa e tanto per essere onesti nessuno si aspettava che la Campania ha retto l’onda d’urto del Cv19.