De Luca:”La mia era osservazione legata all’aritmetica del contagio”

In Italia è decisiva la realtà demenziale della palude burocratica che si mangia il paese e nessuno è in grado di mettere mano a questo che è il vero nodo dello sviluppo del nostro paese. Sono decenni che ce lo trasciniamo senza risultati. Se l’UE ci desse domani 500 miliardi di euro, in Italia non saremo in grado di spenderli. La situazione drammatica del nostro paese è questa.

Si è aperto un dibattito sconcertante quando ho parlato di ‘Campania protetta’ per frenare l’ingresso di persone che non avevano titolo per entrare. Idiozia parlare di dibattito, la mia era osservazione legata all’aritmetica del contagio. Ieri 1073 nuovi contagi in Lombardia. Quando al Nord dicono che bisogna convincere col virus fanno bene, ma si può convivere se hai ridotto il contagio in una dimensione marginale, dunque controllabile, ma con 1070 contagi al giorno non devi convivere ma combattere il virus, altrimenti questo calvario non finisce più.