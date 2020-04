De Luca: ” Ripartiremo piano piano!”

Ecco le parole del Governatore De Luca

Nonostante lo stop agli spostamenti, De Luca teme un rientro anche per Pasqua: «Qualche furbetto proverà ad entrare in Campania ma stazioni e autostrade saranno controllate dalle forze dell’ordine. Bisogna fare ancora un po’ di sacrificio e poi piano piano proveremo a ripartire. Non possiamo abbassare la guardia per Pasqua e neanche per le festività di fine mese».