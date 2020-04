Ora anche i bambini avranno la loro mascherina

Il governatore Vincenzo de Luca oltre a chiedere alla task force regionale di accelerare la produzione di mascherine sia per gli adulti che per i bambini. Questo è importante perché permetterebbe alle famiglie di portare i propri pargoli a spasso per la città tenendoli lontano dal contagio del virus Un ulteriore conferma dell’interessamento totale del presidente della regione Campania versa la salute della popolazione campana