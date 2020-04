De Luca porge le condoglianze alla famiglia del poliziotto

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso via Facebook il suo cordoglio per la scomparsa del poliziotto che nella notte è rimasto ucciso nel tentativo di sventare una rapina. Ecco il messaggio.

“Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a Napoli, mentre cercava di sventare una rapina. Siamo vicini al corpo della Polizia e a tutte le forze dell’ordine che lavorano per la nostra sicurezza e, in queste settimane, contribuiscono in maniera determinante a garantire l’applicazione delle misure a tutela della salute pubblica. Il nostro cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai due figli di Apicella, un servitore dello Stato. L’augurio di una pronta guarigione per l’altro agente rimasto ferito”.