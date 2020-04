De Luca:” Non vogliamo vedere la morte con gli occhi!”

De Luca in maniera precisa dura spiega il da farsi.

Fino a quando si aprono le filiere si aprono le industrie io sono d’accordo.La mobilità per il commercio è consentita i tir che portano prodotti alimentari da Milano a Napoli e viceversa Come sono d’accordo per quegli spostamenti per motivi di salute E quelli possono mostrare le autocertificazioni. Ma non ammetto che il virus si diffonda per quegli spostamenti di persone che non hanno un motivo valido di passare da regione a regione ad infettare le popolazioni Abbiamo prese questi provvedimenti duri in Campania perchè qui c’è un’elevata densità superiore a quella italiana e nella costiera c’è una densità superiore all’Europa. Siamo a livello di Singapore.Questa è l’unica regione dove non si può sbagliare perchè se si sbagliasse si creerebbe un’ecatombe. E’ chiaro Ci dobbiamo avviare la vita ordinaria senza banalizzare Scongeliamo la situazione e blocchiamo che va a zonzo senza motivo. ( annuisce Fontana) Nessuno vuole creare muri tipo americani ma bisogna effettuare i controlli Almeno per alcune settimane. Se la situazione è questa è giusta bisogna avere un po di buon senso e di ragione se no facciamo la fine del paziente uno che ha visto la morte con gli occhi in maniera che ci capiamo .