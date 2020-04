De Luca:” Non bisogna essere incauti perchè…”

De Luca ospite di porta a porta parla della gravità del virus mettendo in guardia tutti della grave pandemia che stiamo attraversando:

Che ne pensa bisogna ripartire subito?

No bisogna essere cuti.Abbiamo visto che questo è un virus particolare, potente che agisce senza pietà.Abbiamo visto quanti morti e quanti malati sta facendo. L’analisi dei nuovi dati pure se sono confortanti non ci deve fare abbassare la guardia Bisogna essere cauti e andare con i piedi di piombo. Non bisogna banalizzare questo virus Si il virus ha perso di aggressività. Il problema va governato non siamo fuori dal contagio. Dobbiamo prendere una decisione non facile Da un lato bisogna ripartire economicamente ma allo stesso tempo bisogna tener conto della salute umana.”