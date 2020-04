De Luca:” Le lezioni bisogna apprenderle dal Sud”

De Luca ritorna a parlare della questione Nord e Sud. Lo fa tramite facebook

Basta polemiche col Sud, lo facciamo per inerzia, c’è chi guarda al Sud solo per dare lezioni. Bisognerà convincersi che a livello nazionale le lezioni bisogna apprenderle dal Sud. Qualcuno dovrà imparare, senza che ce lo dicano i giornali americani, che qui ci sono eccellenze mondiali, come il Cotugno, primo ospedale al mondo per efficienza operativa, o come capita al Pascale, tra le prime realtà al mondo nel campo dell’oncologia, o come quando la Campania realizza dopo gara pubblica ospedale modulare con 74 posti letto in terapia intensiva in 3 settimane. Tra una settimana ce ne saranno 120. Un ospedale vero e non da campo. Una prova straordinaria di efficienza amministrativa e concretezza.