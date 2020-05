Semaforo verde per il Napoli. Firmato De Luca!

Il governatore De Luca ha affermato nella sua conferenza che il Napoli si potrà allenare con la massima sicurezza Questo è un buon segnale perchè sta a significare che la curva pandemica almeno in Campania sta per scendere tanto da far affermare ad uno scrupoloso De Luca che ci sono tutte le condizioni per gli azzurri di Ringhio Gattuso di potersi allenare con la massima sicurezza per la salute. Si attende ora solo la decisione della società calcio Napoli nella persona di Aurelio de Laurentiis padre padrone ma anche benefattore del Cotugno e del Pascale in questo periodo di crisi pandemica