De Luca- Fontana:”Ecco cosa è successo tra di noi!”

Fontana e De Luca al primo scambio di battute a Porta a Porta

Ve le siete date di santa ragione voi due in questa settimana?

Fontana: Al di la della stima che ho per De Luca e per la collaborazione anche a livello sanitario ricordo delle ricerche tra il Niguardia e il Caldarellin per incrementare questi rapporti. Noi,secondo me ,non ce le siamo dati ma abbiamo espresso due opinioni diverse. Una riapertura , secondo gli esperti della sanità , ci doveva essere perchè non siamo sicuri che il virus scompaia. C’è il rischi che si debba convivere. Bisogna cambiare abitudini diverse da quelle che avevamo il 20 febbraio. Dovremo mettere delle mascherine e convivere con questo virus. Una ripresa ci voleva ed un imprenditore lo capisce.

De Luca: Il rapporto tra Campania e Lombardia è saldo e si protrae da lungo tempo. C’è un gemellaggio tra Niguarda e Cardarelli. C’è un rapporto di collaborazione scientifica e andiamo avanti così La settimana scorsa ci siamo ritrovato giovani che venivano al Nord verso il sud C’erano persone che venivano al sud senza motivo.Noi abbiamo rischiato una vera e grave pandemia per la Campania. Grave pandemia che avrebbe comportato parecchi problemi alla popolazione campana. Abbiamo messo in isolamento tutti i soggetti e oggi dobbiamo evitare un’altra ondata Io il rompete le righe dico liberi tutti di andare in giro per l’Italia dovunque e comunque questo sarebbe un atto d’irresponsabilità che io non permetterò. Dobbiamo aprire in tutta Italia ma a seconda del grado di contagio nelle regioni Ci sono regioni che hanno un elevato grado si contagio e quindi concludo dicendo che dobbiamo limitare gli spostamenti che prima riguardavano i comuni d’appartenenza adesso devono riguardare le regioni.

E’ d’accordo?

Fontana: Queste decisioni competono al governo nella sua complessità neanche al consiglio.Al di la di questo la limitata circolazioni fra le regioni può essere rischiosa perchè ci sono interconnessioni tra le regioni a causa delle filiere. Poi se dovessimo aspettare a giugno sarebbe insostenibile per la Lombardia.