De Luca:” Elezioni? Se ne riparlerà!”

De Luca a Facebook parla anche delle elezioni regionali che presumibilmente slitteranno .

Elezioni? Sarebbe giusto prendere decisioni a fine maggio col ministero della salute, vediamo com’è la situazione, se il contagio rientra al 90% l’ultima settimana di luglio può essere utile per votare. Ma senza questa situazione di tranquillità il problema diventa delicato. A settembre è quasi impossibile votare, riaprono le scuole, così come in autunno. Nel caso, se ne parlerebbe la prossima primavera”.