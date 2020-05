De Luca:” Ecco quando il governo si ruba da noi!”

Veemente accusa di De Luca al governo centrale sulla questione risorse per la sanità e per al questione tampone. Ecco le sue parole a Mezz’ora in

“Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto senza l’aiuto del governo. Infatti devo fare due considerazioni:La prima. La lotta al Covid 19 è avvenuta nella regione con meno risorse d’Italia per quanto riguarda la sanità. La Campania riceve pro-capite 45 Euro di un cittadino veneto 40 meno alla Lombardia e 60 . La regione Campania viene derubato di 300 milioni di Euro dallo stato. Anche per quanto riguarda i tamponi ha ricevuto da Consip ¼ dei tamponi arrivati dal Veneto e 1/3 da quelli arrivati nel Lazio. E’ stato un risultato straordinario. Abbiamo appreso che l’ospedale più efficiente è quello del Cotugno e a sud ci sono elementi validi da valorizzare.