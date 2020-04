De Luca:” Ecco cosa vi anticipo!”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha parlato in conferenza stampa, come ogni venerdì, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus: “Rapporto fra Nord e Sud, c’è stato qualcuno che al Nord ha ritenuto di aprire questo dibattito. Un altro tema politico importante è quello relativo alla data delle elezioni regionali da fissare a breve.Vi anticipo che per la politica siamo già nella Fase 2, siamo nel pieno del chiacchierificio nazionale, ho sensazioni deprimenti. C’è chi ritiene si possa contrattare linea di credito importante con l’UE e chi ritiene che l’Italia debba avere in regalo un qualche centinaio di miliardi. Qualcuno ritiene che il nostro paese possa chiedere soldi a fondo perduto. Stiamo perdendo tempo: soldi non ne regalerà nessuno. Quello che può ottenere l’Italia è una linea di credito ampia, importante, diluita nell’arco di 10-15 anni e possibilmente a tasso zero. Questa mi pare l’unica cosa che possiamo strappare.