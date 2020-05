De Luca:” Ansia? Ho i brividi addosso!”

Il Governatore della Regione Campania in visita all’Ospedale di Boscotrecase dove è stato aperto il nuovo reparto di terapia intensiva, fa il punto della situazione riportando il suo stato morale sulla situazione che si potrebbe creare da qui a sabato.

Gli occhi puntati sugli aggiornamenti che l’Unità di crisi gli invia per informarlo sull’andamento del contagio ed un sospiro di sollievo per esorcizzare l’ansia del riscontro. «Altro che apprensione. Ho i brividi addosso — ha commentato Vincenzo De Luca al termine del sopralluogo nel nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale Covid di Boscotrecase — . In questo fine settimana avremo ilrisultato degli effetti provocati dalle aperture dello scorso 4 maggio. Saranno trascorsi quindici giorni canonici per verificareitempi di incubazione del virus e valutare eventuali focolai in via di ripresa». L’ottimismo I virologi e gli esperti dell’Unità di crisi regionale, tuttavia, non nascondono un certo ottimismo. Anzi, si era persino temuto un rimbalzo dei contagiati a Napoli, ma si sarebbe trattato dell’esito dei tamponi accumulati per giorni e processati poi tutti in una volta. Il bollettino dei decessi, d’altronde, registra 394 deceduti, uno più del giorno prima, e 2421 guariti (di cui 2109 totalmente guariti e 312 clinicamente guariti): 76 in più nelle ultime 24 ore. Mentre il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza è di 124.370.