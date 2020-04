De Luca ” A Maggio si esce solo con le mascherine”

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina anche in Campania così come già avviene in Lombardia e Toscana. Ad annunciarlo è il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca il quale ha promesso la produzione di circa 3 milioni di mascherine nelle prossime settimane che saranno consegnate al personale sanitario ma anche alle farmacie. «Non si può partire da subito perchè mancano ancora in alcune zone. Ma siamo già a lavoro per recuperarle e metterle a disposizione della cittadinanza. Per riaprire gradualmente le attività bisogna attendere ancora qualche settimane, è evidente non poter ripartire subito.