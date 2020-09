De Laurentiis junior e i punti pezzotto sulla patente

A Napoli sono in tanti a non avere grande considerazione di Edoardo, il figlio minore del presidente del Napoli De Laurentiis. Una delle battute che circolano in città recita: “Lunga vita al presidente. Dio non voglia muore, passiamo nelle mani di Edoardo”.

Eduardo, diciamo la verità, non ha fatto mai nulla per smentire certe maldicenze. Spesso e volentieri si è trovato nei casini, come suol dirsi. A volte si tratta di fatti veri, a volte solo maldicenze. Tutti sanno che qualche anno fa si picchiò con un calciatore, Gargano, perché aveva messo gli occhi sulla fidanzata si quest’ultimo. In molti pensano che il caos dopo Napoli-Salisburgo, con la squadra ammutinata che non va in ritiro, sia stato colpa sua. Di una sua infelice battuta nello spogliatoio. Pare che venne alle mani con Allan, in quella circostanza. Ma sono fatti veri o leggende?

Su altre gaffe del vice-presidente azzurro non ci sono dubbi. In conferenza stampa disse che a loro, la famiglia De Laurentiis, di quello che pensano i tifosi potrebbe non interessare nulla.

Diciamoci la verità: è facile sparare sul figlio di don Aurelio. Ma tutti dimenticano che è giovane, era poco più che adolescente quando arrivò a Napoli. Si è trovato sotto le luci dei riflettori. Ha fatto gli errori che fanno i ragazzi, magari qualcuno in più. Ma non gli è stato perdonato nulla.

Adesso la storia dei punti “pezzotti” sulla patente. Non sarà stato l’unico a farlo, sia ben chiaro. Ma solo a lui è stato dato l’onore della prima pagina di Repubblica Napoli.

Solo lui ha avuto l’onore di aprire una pagina interna di cronaca della stesso giornale

Sta alla magistratura capire se è stato o meno commesso un reato. Ma la sperequazione nell’informazione è a monte.