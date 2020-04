De Giovanni:” Screditare con il sorriso chi ci ha screditato!

Maurizio de Giovanni ha rilasciato un’intervista al Tgr 3 Campania In questo stralcio con sdegno cicile risponde a chi con falsi pregiudizi ha screditato il popolo napoletano

Che ne pesa delle accuse gratuite venute dal Nord?

C’è stato un tentativo disperato di screditare il popolo napoletano proponendo dei vecchi pregiudizi sul popolo napoletano in modo indegno e vergognoso. Ora alla fine di questa pandemia dovremmo rispondere in maniera civile e decorosa a questi soggetti che hanno e che continuano a denigrare un popolo che in questa fase della storia ha dimostrato un elevato senso di civiltà.