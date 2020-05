Dall’America una commessa per la Fincantieri. E Stabia….!

Fincantieri acquista una commessa di quasi 800 miliardi di dollari. E’ questa la notizia bella per la grande industria navale e per Castellammare di Stabia, La commessa acquista dagli Stati Uniti serve per costruire una fregata di prima classe per la marina militare americana. Tale conquista potrebbe essere molto vantaggiosa per la Fincantieri della città delle acque e dell’industria navale già impegnata nella costruzione del nuovo ponte di Genova. Il ministro della difesa americana ha affidato al gruppo Fincantieri non solo questa commessa ma anche altri nove lavori da eseguire. Tale operazione costerebbe all’ America oltre 5 miliardi e mezzo di dollari. La Fincantieri ha coinvolto due studi americani in modo tale da adattare il disegno delle fregate europei multi missione al programma della marina militare americana. Fincantieri ha vinto la concorrenza contro colossi americani e spagnoli. Il successo è stato festeggiato dal ministro Gualtieri con un tweet che metteva in evidenza l’operazione del gruppo Fincantieri e che elogiava la qualità dell’industria italiana.