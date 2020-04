Dalla plasmaferesi una speranza nella lotta al COVID-19

Dal Tgr Leonardo del 10/04/2020 arrivano speranza nella lotta al Coronavirus. Tale speranza deriva dall’attuazione della terapia plasma -convalescente o iper-immune. Tale terapia è praticata da secoli nel trattamento di molte malattie infettive. Nell’ ultimo ventennio ha dato buoni risultati nella cura della SARS, e Suina HINH-1. La sperimentazione è sostenuta dalla Found and Drug Administration è partita in Italia dal policlinico “ San Matteo” di Pavia. Qui è stato messo a punto il protocollo clinico ed ha incominciato la somministrazione con l’azienda sanitaria di Mantova I pazienti Covid -19 positivi che sono guariti adesso sono sottoposti a Plasmaferesi. La plasmaferesi consiste nel prelievo di sangue da un soggetto, con immediata separazione della componente liquida da quella corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi e trombociti) il tutto grazie all’ausilio di un separatore meccanico automatizzato, che suddivide le due componenti tramite centrifugazione. Durante la plasmaferesi, quindi, al donatore viene sottratta la sola parte liquida del sangue (plasma), mentre la componente cellulare gli viene restituita tramite lo stesso ago di prelievo. Il separatore cellulare, infatti, funziona a cicli costituiti da una prima fase di prelievo ematico – con separazione e raccolta del plasma – e da una successiva fase di re-infusione della componente corpuscolata La tecnica di plasmaferesi permette di ottenere anticorpi monoclonali necessari alla lotta al virus killer Covid-19. E’ quello che stanno cercando di fare a Pavia. Il plasma per essere efficace deve mantenere molti anticorpi neutralizzanti. Ai microfoni di Rai 3 parla il professore Bruno del dipartimento di malattie infettive di Pavia:” L’obiettivo è raccogliere plasma dalle persone guarite di Covid-19 e di valutare le quantità, in laboratorio, di anticorpi dopo di che infondere questi anticorpi neutralizzanti nei nuovi pazienti affetti da questa patologia.” Da ogni donatore si ottengono 5-600 ml di plasma che possono aiutare almeno due malati. Ancora Bruno:” In questo momento abbiamo circa 14 pazienti che hanno sperimentato questo trattamento adesso però è presto per parlare di risultati. Questi saranno pubblicati nelle riviste scientifiche.” Tuttavia sono incoraggianti i risultati della terapia. Infatti su 10 pazienti descritti da PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (in italiano Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti) descritto da ricercatori di Whuam che hanno portato in Italia la loro esperienza. Il plasma italiano è uno dei più sicuri perché le disposizioni di legge prevedono test molto raffinati nella raccolta. All’ unità di virologia il professore Fausto Baldanzi ha messo a punto un test specifico per valutarne l’efficacia e l’idea piace anche all’ industrie farmaceutiche. Lavorare il plasma e estrarre e concentrare gli anticorpi è una cosa interessante e ma sono processi industriali che fanno solo questo.