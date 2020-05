Dalla Germania una lezione da cui imparare!

Dopo la pandemia che ha prodotto tante vittime il calcio riparte e lo fa dalla Germania che grazie al suo premier la vecchia ma tenace premier, riparte. Lo fa rispettando il protocollo che la commissione medico scientifica qui in accordo con il governo tedesco, ha emanato. In Italia succede il contrario, dove un governo indeciso non riesce ad imporsi e indeciso non sa cosa deve fare, cercando un compromesso con la FIGC quando davanti alla salute non si dovrebbero fare dei compromessi. La Germania riprende con il suo campionato, la Bundesliga che regala anche una piccola gioia agli amanti europei del pallone. I giocatori hanno rispettato in pieno il protocollo instituito per preservare la salute dei protagonisti e la salvezza del calcio tedesco. Le squadre e lo staff intero sono arrivate allo stadio muniti di mascherine e guanti. Durante l’allenamento vengono rispettate le norme sul distanziamento sociale. In campo le squadre entrano uno alla volta. Forse l’unica nota dolente , ma sembra cercare il pelo nell’uovo, è vedere gli allenatori che non sono protetti dalla mascherine. Sarebbe opportuno tenerle almeno quando non si danno suggerimenti. Il primo errore arbitrale, può venire il diluvio ma gli arbitri sbaglieranno sempre, succede al 10’ quando un fallo di mano di un giocatore dello Scalke 04 ferma una sponda di Halland. Il Var richiama l’arbitro ma l’arbitro rivede le immagini e non assegna il rigore. Nella stessa partita, nel derby del carbone, arriva il primo goal del dopo Covid. E’ realizzato da Halland che al 23’ di piatto batte l’inadeguato portiere avversario. Il bisonte giocatore giallo-nero mima l’abbraccio ma si limita solo a questo e ad un sorriso. Il Borussia raddoppia con Guerrero. Il portoghese esulta con un dito alzato. La giornata tedesca continua con il goal del Friburgo a Lipsia. Grifo per esultare con l’autore del goal alza il gomito, solo per umbriacarsi di gioia per aver visto il suo compagno di squadra segnare. Altro goal esterno è quello del Wolfsburg che con Stepper di testa beffa il portiere del Ausburg. I primi tempi finiscono qua. Il secondo tempo inizia come è finito. Segna al 47’ il Borussia con un’azione di contropiede che mette Hazzard , fratellino del più famoso giocatore del Chelsea, segna il 3-0. Al 54’ poteva mancare una papera del portiere? No. Infatti il portiere del Wolfsburg se la butta lui dentro la rete dopo un colpo di testa di un suo difensore. Tra il 58’ e il 60 l’Hertha Berlino tocca il cielo e lo fa con due goal a Hoffenaim. Prima una sciagurata autorete di Kevin e poi un goal di Besic permettono alla squadra di Labadia di portarsi sul 2-0. Al 67 si ferma la furia del Borussia sullo Schalke Segna Guerrero e fa quaterna. Al 79’ Kunha segna un gran goal dribblando Kevin e battendo il portiere del Hoffenaim. Intanto a Lipsia c’è il pareggio del Lipsia con Poulsen, la torre che ci vorrebbe al Napoli, e in tempo di recupero il goal del Wolfsburg. La prima parte della Bundesliga termina con i giocatori del Borussia Dormutd che vanno sotto il muro giallo-nero ora vuoto a festeggiare una vittoria da dedicare ai propri tifosi. Il vero neo è quello che non si è fatto neanche un minuto di raccoglimento per le vittime del mondo da Covid-19 Abbiamo tante cose da imparare dai tedeschi ma noi dovremmo per rispetto a chi ha perso la vita dedicare almeno un minuto se ci sarà la sospirata ripresa del calcio in Italia.