Dal vaccino più antico una speranza alla lotta al CV19?”

Tgr Leonardo riporta una notizia che potrebbe dare una speranza nella lotta al COVID 19:

“Dal vaccino più antico ci potrebbe essere una speranza nella lotta al Coronavirus. Questo è il vaccino della tubercolosi agli operatori sanitari i più esposti al Covid 19.Ci sono numerosi studi che riguardano un agente vivo ed attenuato chiamato Micobatterium Bovis, parente stretto del vaccino della TBC che viene somministrato. ai bambini prima di un anno di vita allo scopo di prevenire malattie, Ora agli scienziati serve per valutare la risposta immunitaria contro il CV19 e non sun batterio ma su virus. I primi esperimenti sono partiti ad Ultrecht in Olanda dove hanno reclutato un milione di sanitari di ogni ospedali dei paesi bassi e negli Stati Uniti d’America dove ne hanno reclutati 800.Studi pronti a partire nel resto del mondo. Tragica ironia che proprio la Tbc che ancora non è stata debellata negli altri paesi possa essere rafforzata dall’emergenza Covid.